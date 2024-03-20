Лидер Ман Юнайтед назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш высказался о влиянии Пепа Гвардиолы на футбол.

По словам лидера "красных дьяволов", испанский специалист навсегда изменил любимую игру миллионов.

"Хосеп Гвардиола - лучший тренер в мире. Он навсегда изменил футбол.

"Его влияние повсюду, каждый хочет быть похожим на него", - сказал Бруну о рулевом Ман Сити.

Также португалец высказался и о Юргене Клоппе, который еще является тренером другого ожесточенного соперника манкунианцев - Ливерпуля.

"Юрген Клопп выиграл меньше титулов, но я отношусь с уважением к его страсти, и тому, как он совершил революцию в Ливерпуле", - отметил футболист.

Напомним, ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед намерен перехватить трансферную цель Ман Сити.

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