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Golden Boy-2016 вернулся в Бенфику

Ренату Санчеш на один год станет одноклубником Анатолия Трубина.
Сегодня, 00:33
Ренату Санчеш / Getty Images
Ренату Санчеш / Getty Images

Бенфика на своем официальном сайте объявила о возвращении в команду Ренату Санчеша.

Чемпион Европы и обладатель премии Golden Boy 2016 года присоединился к "орлам" на правах годичной аренды из ПСЖ.

В старой-новой команде 26-летний полузащитник будет выступать под 85-м номером.

Ренату Санчеш - воспитанник Бенфики, которую он покинул летом 2016 года. Тогда на фоне успешных выступлений за сборную Португалии на Евро-2016 Бавария решилась приобрести игрока за 35 миллионов евро.

Однако, не оправдав ожиданий, португалец сначала отправился в аренду в Суонси, а затем был продан в Лилль за 20 миллионов. Летом 2022 года его приобрел ПСЖ за 15 миллионов.

Прошедший сезон Санчеш провел в аренде в Роме, где он записал на свой счет один гол в 12 матчах "джаллоросси", отыграв при этом всего 262 минуты.

Напомним, что в обратном направлении из Лиссабона в Париж отправился юный талант Бенфики Жоау Невеш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Бенфика Лиссабон Ренату Санчеш

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