ПСЖ объявил о подписании таланта из Бенфики
Парижане отдали 60 миллионов евро за 19-летнего игрока.
Французский ПСЖ подтвердил подписание центрального полузащитника Бенфики и сборной Португалии Жоау Невеша.
Стороны заключили контракт до лета 2029 года.
🆕🔴🔵#WelcomeJoãoNeves pic.twitter.com/YhFKxtzHWI— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 5, 2024
По информации СМИ, французский клуб заплатил за 19-летнего игрока 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Невеш провел 55 матчей за Бенфику, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что Довбик попрощался с Жироной.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!