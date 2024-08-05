ПСЖ объявил о подписании таланта из Бенфики

Парижане отдали 60 миллионов евро за 19-летнего игрока.

Французский ПСЖ подтвердил подписание центрального полузащитника Бенфики и сборной Португалии Жоау Невеша.

Стороны заключили контракт до лета 2029 года.

По информации СМИ, французский клуб заплатил за 19-летнего игрока 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Невеш провел 55 матчей за Бенфику, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Довбик попрощался с Жироной.

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