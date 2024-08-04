"Горжусь тем, что был маленькой частью вашей истории": Довбик попрощался с Жироной

Украинец обратился к испанскому клубу и его фанатам.

Несколькими днями ранее Рома оформила трансфер форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбика.

Несмотря на то, что украинец провел в Каталонии всего год, он успел привязаться к клубу и местным фанатам.

Поэтому он опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил всех за "доверие и поддержку".

"Хочу поблагодарить Жирону за доверие мне и болельщикам за поддержку команды в трудную минуту. Это было великое приключение в этом году, и я так горжусь тем, что был маленькой частью этой истории. Команда с большим сердцем", - написал Артем.

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В свой единственный сезон в составе Жироны Артем Довбик умудрился стать лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив 24 гола.

Всего в прошедшем сезоне 27-летний нападающий записал на свой счет 24 гола и 10 результативных передач в 39 матчах "красно-белых" во всех турнирах.

Ранее главный тренер Ромы Даниеле Де Росси рассказал, кто был одним из ключевых факторов в переезде Довбика в Рим.

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