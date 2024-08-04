Де Росси: Ключевую роль в переговорах с Довбиком сыграл один из владельцев клуба

Наставник итальянской Ромы Даниэле де Росси раскрыл определенные детали переговоров с Артемом Довбиком.

По словам специалиста, главную роль в трансфере украинского форварда сыграл Дэн Фридкин (один из владельцев Ромы - прим.)

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"Если речь идет о переговорах с игроками, то каждый член клуба играет свою роль. Как и любой наставник, я общаюсь с возможными новичками - по-другому переходы не происходят. В случае с Довбиком ключевое влияние имел его разговор с Дэном Фридкином. Нам нужен был такой футболист, и мы сделали все, что могли, чтобы осуществить этот трансфер.

Довбыку надо адаптироваться, но он уже достаточно неплохо освоился. Приятно осознавать, что все наши новички действительно хотели в Рому - они отказались от более выгодных вариантов, сказали "нет" именитым клубам", - заявил Де Росси.

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