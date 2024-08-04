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Де Росси поделился мыслями о дебюте Довбыка в товарищеском матче

Даниэле высказался об игре Артема против Олимпиакоса.
Сегодня, 08:50
Даниэле де Росси и Артем Довбик / Getty Images
Даниэле де Росси и Артем Довбик / Getty Images

Наставник Ромы Даниэле де Росси поделился мыслями об игре Артема Довбика в товарищеском матче против Олимпиакоса.

По словам специалиста, он не хотел, чтобы форвард сильно нагрузился. Украинец отыграл лишь тайм.

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"Соуле еще не играл. Довбик, я не хотел, чтобы он слишком сильно нагружался. Я всегда хочу все предусмотреть, но было желание увидеть то, как они взаимодействуют вместе, это приносит удовольствие.

Не факт, что они всегда будут играть вместе, за мной стоит клуб, который делает эти инвестиции. Я тот, кто имеет наибольшее терпение в этом городе, потому что я знаю, что есть клуб, который хочет сделать все хорошо, и таких игроков будет больше.

Кто будет играть - не важно, важно, чтобы в конце года не было разницы между игроками на поле и на скамейке запасных", - заявил итальянец.

Отметим, что у Довбика не было опасных моментов в дебютном поединке за Рому, а сама его команда разошлась миром с Олимпиакосом Яремчука - 1:1. Роман провел весь матч на скамейке.

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