Самые дорогие трансферы украинских футболистов
Предлагаем вам ознакомиться с самыми знаковыми переходами при участии украинцев.
Михаил Мудрик официально перешел в Челси. Украинец подписал контракт с "синими" на 8.5 лет.
Сумма трансфера составила 100 млн евро вместе с бонусами, что делает Мудрика самым дорогим украинцем в истории. Предлагаем вам ознакомиться с другими представителями топ-10
Топ-10 самых дорогих трансферов украинцев
- Михаил Мудрик из Шахтера в Челси за 100 млн евро
- Андрей Шевченко из Милана в Челси за 44 млн евро
- Александр Зинченко из Ман Сити в Арсенал за 35 млн евро
- Андрей Ярмоленко из Динамо в Боруссию за 25 млн евро
- Дмитрий Чигринский из Шахтера в Барселону за 25 млн евро
- Андрей Шевченко из Динамо в Милан за 24 млн евро
- Виталий Миколенко из Динамо в Эвертон за 23.5 млн евро
- Андрей Ярмоленко из Боруссии в Вест Хэм за 20 млн евро
- Сергей Ребров из Динамо в Тоттенхэм за 18 млн евро.
- Роман Яремчук из Гента в Бенфику за 17 млн евро
Стоит отметить, что Шевченко, Ярмоленко и Чигринский попали в топ дважды.
Напомним, на нашем сайте доступен список самых дорогих трансфферов в истории УПЛ.