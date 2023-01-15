Самые дорогие трансферы украинских футболистов

Предлагаем вам ознакомиться с самыми знаковыми переходами при участии украинцев.

Михаил Мудрик официально перешел в Челси. Украинец подписал контракт с "синими" на 8.5 лет.

Сумма трансфера составила 100 млн евро вместе с бонусами, что делает Мудрика самым дорогим украинцем в истории. Предлагаем вам ознакомиться с другими представителями топ-10

Топ-10 самых дорогих трансферов украинцев

Михаил Мудрик из Шахтера в Челси за 100 млн евро Андрей Шевченко из Милана в Челси за 44 млн евро Александр Зинченко из Ман Сити в Арсенал за 35 млн евро Андрей Ярмоленко из Динамо в Боруссию за 25 млн евро Дмитрий Чигринский из Шахтера в Барселону за 25 млн евро Андрей Шевченко из Динамо в Милан за 24 млн евро Виталий Миколенко из Динамо в Эвертон за 23.5 млн евро Андрей Ярмоленко из Боруссии в Вест Хэм за 20 млн евро Сергей Ребров из Динамо в Тоттенхэм за 18 млн евро. Роман Яремчук из Гента в Бенфику за 17 млн евро

Стоит отметить, что Шевченко, Ярмоленко и Чигринский попали в топ дважды.

Напомним, на нашем сайте доступен список самых дорогих трансфферов в истории УПЛ.