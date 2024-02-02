Гран-при Японии остается на Сузуке

Новый контракт с Формулой-1 рассчитан до 2029 года.

Гран-при Японии заключило новый контракт с Формулой-1, пишет RaceFans.

Ранее были поводы считать, что гонку могут перенести в Осаку, но в итоге организаторам удалось договориться.

Новое соглашение рассчитано до 2029 года, так что Сузука будет присутствовать в календаре еще пять лет минимум.

Отметим, что Гран-при на этом автодроме проводится стабильно с 1987 года. За это время были лишь два исключения - в 2007 и 2008 годах Гран-при Японии проводили на Фудзи.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Барселоны попробует остаться в календаре.

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