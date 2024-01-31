Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре
Орагнизаторы Гран-при Барселоны намерены приложить все усилия, чтобы сохранить место в календаре Формулы-1, пишет Autosport.
Контракт с автодромом истекает в 2026 году, затем Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Однако в Барселоне намерены продлить соглашение.
Организаторы намерены выделить более 50 млн евро на обновление автодрома и прилегающий инфраструктуры. Они заявляют о планах создать лучший в Европе автодром.
Также идут обсуждения возможного названия, варианты присутствуют разные, от просто Гран-при Барселоны вплоть до Гран-при Европы.
Пока все причастные сохраняют осторожный оптимизм по поводу будущих соглашений с серией.
Ранее также сообщалось, что в календарь может вернуться Гран-при Малайзии.
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