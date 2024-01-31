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Автоспорт

Организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре

Автодром должен стать лучшим в Европе.
Сегодня, 15:20
Гран-при Барселоны / Getty Images
Гран-при Барселоны / Getty Images

Орагнизаторы Гран-при Барселоны намерены приложить все усилия, чтобы сохранить место в календаре Формулы-1, пишет  Autosport.

Контракт с автодромом истекает в 2026 году, затем Гран-при Испании будет проводиться в Мадриде. Однако в Барселоне намерены продлить соглашение.

Организаторы намерены выделить более 50 млн евро на обновление автодрома и прилегающий инфраструктуры. Они заявляют о планах создать лучший в Европе автодром.

Также идут обсуждения возможного названия, варианты присутствуют разные, от просто Гран-при Барселоны вплоть до Гран-при Европы.

Пока все причастные сохраняют осторожный оптимизм по поводу будущих соглашений с серией.

Ранее также сообщалось, что в календарь может вернуться Гран-при Малайзии.

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