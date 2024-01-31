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Нефтяной гигант хочет вернуть Гран-при Малайзии

Принадлежащий государству Petronas готов взяться за проект.
Сегодня, 12:05
Гран-при Малайзии / Getty Images
Гран-при Малайзии / Getty Images

Гонка на Сепанге может вернуться в календарь Формулы-1, пишет Reuters.

Издание ссылается на многие независимые источники в Малайзии, нефтегазовый гигант Petronas хочет вернуть местное Гран-при.

Напомним, что гонки в Малайзии проходили с 1999 года, однако в 2017 году состоялось последнее Гран-при. Гонку было решено отменить после падения интереса к серии.

Однако сейчас Petronas, который полностью принадлежит государству намерен возродить проект Гран-при Малайзии. 

Это будет довольно несложно провернуть, учитывая, что автодром находится в прекрасном состоянии, там по сей день проходит этап Moto GP.

Ранее также сообщалось, что Гран-при Чикаго имеет небольшие шансы на проведение.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Малайзии

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