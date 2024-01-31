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Автоспорт

Городской совет Чикаго сомневается в проведении местного Гран-при

Город вряд ли сможет принять Формулу-1 в ближайшем будущем.
Сегодня, 10:06
Джордж Расселл / Getty Images
Джордж Расселл / Getty Images

Многие члены городского совета Чикаго сомневаются, что вскоре смогут принять Гран-при Формулы-1, пишет racingnews365.

Напомним, ранее стало известно, что серия зарегистрировала ряд торговых марок, связанных с будущим Гран-при Чикаго. Однако в самом городе не верят в проведение гонки.

Отдельные члены городского совета признались, что Формула-1 ведет переговоры с администрацией Чикаго, предлагая 10-летний контракт на необсуждаемых условиях. Потому прогресс в переговорах пока минимальный.

Кроме того город уже принимает этап NASCAR, и проведения еще одной гонки может оказаться слишком дорогим удовольствием.

Члены совета рассказали, что подготовка к этапу нациоанльной гоночной серии была очень затратна и трудна, а Формула-1, в теории, еще труднее и дороже.

Ранее также сообщалось, что Альпин провалили крэш-тесты от ФИА.

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