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Автоспорт

Новый болид Альпин пошел по пути Ред Булл

Французы тоже не справились с крэш-тестом.
Сегодня, 17:53
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Новый болид Альпин не сумел пройти крэш-тест от ФИА, пишет GP Blog.

Напомним, ранее сообщалось, что у Ред Булл также возникли сложности с крэш-тестом. Но если болид "быков" не выдерживал фронтального удара, то у французов другие проблемы.

Издание сообщает, что новый болид прошел проверку на фронтальное столконовение, но шасси и монокок разваливаются при боковом ударе.

В текущих обстоятельствах французской команде нужно срочно исправлять конструкцию, но пока неизвестно, когда пройдут повторные тесты. А дата презентации болида - 7 февраля.

Также на нашем сайте вы можете ознакомиться с расписанием презентаций болидов всех команд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Альпин

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