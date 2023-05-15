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Автоспорт

В календарь Формулы-1 может вернуться Гран-при Малайзии

Пока все упирается только в деньги.
Сегодня, 16:28
Гран-при Малайзии / Getty Images
Гран-при Малайзии / Getty Images

Президент автоспортивной федерации Малайзии Тан Шри Мокджани Махатир заявил, что страна может скоро вернуться в календарь Формулы-1.

По его словам все упирается только в деньги, по всем остальным пунктам трасса в Малайзии готова принять Гран-при.

"С точки зрения физического проведения Гран-при никаких проблем нет. Это скорее вопрос того, кто будет платить за гонку и сможем ли мы вообще себе это позволить.

Я не имею понятия о том, в какую сумму сейчас обойдется проведение Гран-при, но стоимость будет явно выше в сравнении с 2017 годом, когда мы прекратили принимать у себя Ф-1", - цитирует Махатира pitpass.

Также он заявил, что благодаря сериалу от Netflix Формула-1 стала очень популярной, а потому все страны теперь хотят заполучить себе гонку. 

У Малайзии есть преимущество, ведь многие пилоты считат Сепанг  одной из самых сложных и интересных трасс сезона, а потому они будут только за возвращение в Малайзию.

С текущим календарем Формулы-1 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Малайзии

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