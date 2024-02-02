Стали известны детали контракта Хэмилтона с Феррари

Элканн сделал все, чтобы переманить британца.

Стали известны подробности соглашения между Льюисом Хэмилтоном и Феррари, о них сообщает formu1a.uno.

По информации издания, семикратный чемпион мира подписал со Скудерией контракт по схеме 2+1. В составе итальянской команды Льюис будет получать около 100 млн долларов в год.

Такая сумма стала возможной благодаря обязательствам, которые взял на себя президент Феррари Джон Элканн.

Зарплата Хэмилтона будет составляться из раличных статей дохода, включая, имиджевые права, спонсорские соглашения и многое-многое другое.

Интересно, что пилот Скудерии Шарль Леклер очень рад переходу Хэмилтона. Монегаск счастлив посоревноваться с одним из лучших пилотов в истории, что должно стать для него дополнительным стимулом.

Ранее, напомним, Хэмилтон назвал решение покинуть Мерседес самым сложным в своей карьере.

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