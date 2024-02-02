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Хэмилтон — об уходе из Мерседес: Это решение стало одним из самых тяжелых в моей жизни

Также сэр Льюис пообещал приложить все силы в последнем сезоне за немецкую команду.
Сегодня, 17:40
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Льюис Хэмилтон прокомментировал свой уход из Мерседес.

Напомним, ранее семикратный чемпион мира подписал контракт с Феррари, за которую начнет выступать с 2025 года.

Сэр Льюис признал, что решение стало очень тяжелым для него, но настало время, что-то поменять в жизни. Однако до конца будущего сезона пилот отдаст все силы своей текущей команде.

"Я провел в этой команде поразительные 11 лет и очень горжусь тем, чего мы смогли вместе добиться. Мерседес был частью моей семьи с тех пор, как мне исполнилось 13 лет. Я там вырос, так что решение об уходе стало одним из самых тяжелых в моей жизни.

Тем не менее, сейчас настало подходящее время для того, чтобы пойти на этот шаг и я с волнением жду возможности принять новый для себя вызов. Я буду вечно благодарен семье Мерседес за эту невероятную поддержку, и особенно Тото Вольффу – за его дружбу и лидерские качества.

И я хотел бы, чтобы мы завершили наше совместное путешествие на высокой ноте. Я на сто процентов предан команде в этом сезоне и постараюсь показать свой абсолютный максимум в свой последний сезон в составе Мерседес", – приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

Ранее также сообщалось, что Хаас первым представил новый болид и ливрею.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Льюис Хэмилтон

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