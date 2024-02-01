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Автоспорт

Хэмилтон сменит Мерседес на Феррари после сезона-2024

Семикратный чемпион мира решил воспользоваться опцией, которая позволит ему присоединиться к итальянцам в 2025 году.
Сегодня, 21:20
Льюис Хэмилтон / Getty Images
Льюис Хэмилтон / Getty Images

Мерседес на своем официальном сайте объявил о том, что Льюис Хэмилтон покинет команду по завершению сезона-2024.

Сообщается, что 39-летний британец решил воспользоваться опцией в своем новом контракте, благодаря чему он сменит коллектив перед стартом сезона 2025 года.

"Я провёл потрясающие 11 лет с этой командой, и я так горжусь тем, чего мы достигли вместе. Мерседес был частью моей жизни с 13 лет. Это место, где я вырос, поэтому решение уйти было одним из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать", - заявил сэр Льюис.

"Но для меня настало время сделать этот шаг, и я рад принять новый вызов. Я буду вечно благодарен за невероятную поддержку моей семьи Мерседес, особенно Тото (Вольффа) за его дружбу и лидерство, и я хочу, чтобы мы вместе закончили это на высоком уровне".

"Я на 100% полон решимости показать наилучшие результаты в этом сезоне и сделать свой последний год в составе "серебряных стрел" незабываемым".

Следом подключилась Феррари, которая на своем сайте объявила, что Хэмилтон станет напарником Шарля Леклера в 2025 году. По информации Скудерии, Льюис подписал "многолетний контракт".

Отметим, что Феррари уже давно охотилась за Хэмилтоном, но тот предпочитал оставаться в Мерседес. В итоге два неудачных сезона заставили британца изменить решение.

За 11 лет в составе "серебрянных стрел" Льюис взял шесть из своих семи чемпионских титулов. В 2021 году он был удостоен звания рыцаря Британской империи.

Ранее также сообщалось, что заявка Андретти на вступление в Формулу-1 была отклонена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон

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