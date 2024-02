Хэмилтон сменит Мерседес на Феррари после сезона-2024

Мерседес на своем официальном сайте объявил о том, что Льюис Хэмилтон покинет команду по завершению сезона-2024.

Сообщается, что 39-летний британец решил воспользоваться опцией в своем новом контракте, благодаря чему он сменит коллектив перед стартом сезона 2025 года.

Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team and Lewis Hamilton will part ways at the end of the 2024 season. Lewis has activated a release option in the contract announced last year.