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Автоспорт

Формула-1 отклонила заявку Андретти на вступление в чемпионат

Данный вопрос может быть пересмотрен.
Сегодня, 18:28
Андретти / Sky Sports
Андретти / Sky Sports

Коммерческие владельцы Формулы-1 отклонили заявку Андретти на присоединение в качестве 11-й команды в 2025 или 2026 году.

Отказ связан с убеждением, что в текущий момент выгоды для Андретти превышают потенциальные выгоды для Формулы-1. Об этом сообщает издание The Sun.

Однако заявка может быть пересмотрена в 2028 году, когда ГМ планирует стать полноценным производителем двигателей для Формулы-1.

Ранее сообщалось, что организаторы Гран-при Барселоны намерены бороться за место в календаре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: формула-1

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