Трио новичка АПЛ проиграло забег вундеркинду Ред Булл
Английский Лидс особо отпраздновал возвращение в Премьер-лигу. "Павлины" устроили забег с командой Формулы-1 Ред Булл.
Йоркширцы привлекли трех самых быстрых футболистов – Исаака Шмидта, Ларжи Рамазани и Вилли Ньонто. Австрийская конюшня усадила в болид 17-летнего пилота F2 Арвида Линдблада. Соревновались они от штрафной до штрафной и обратно.
Соревнование человека и машины получилось драматичным. Сначала в лидеры вырвалось трио исполнителей Лидса. Однако, пилот Ред Булл быстро перехватил инициативу и оставил всех "павлинов" позади.
⚡️🚀 Ramazani, Gnonto & Schmidt take on the RB7 on the Elland Road pitch! The race is ON! pic.twitter.com/9PzGdJYTLX— Leeds United (C) (@LUFC) June 4, 2025
Тем временем английский Манчестер Сити согласовал трансфер звезды середняка АПЛ.
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