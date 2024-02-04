Вольфф назвал пилота, который точно не займет место Хэмилтона

Тото Вольфф оценил перспективы Андреа Кими Антонелли в составе Мерседес.

17-летний итальянский пилот считается одним из самых талантливых гонщиков своего поколения, но в этом году он только дебютируют в Формуле-2.

Многие предполагали, что Мерседес может рискнуть и позволить молодому таланту занять место Хэмилтона, но Вольфф считает, что для Антонелли еще слишком рано.

"Кими работает с Мерседес с 11 лет. Он давно участвует в нашей молодежной программе и его карьера в молодежных сериях складывается весьма успешно.

Я думаю, на данном этапе для него важно сосредоточиться на выступлениях в Формуле-2. Думаю, если мы сейчас начнем забивать ему этим голову и распускать слухи в СМИ, это явно не пойдет на пользу его выступлениям в Ф-2.

Он всего пару лет назад вышел из картинга, ему еще нет 18 лет. Так что я бы не хотел сейчас начинать обсуждения на тему перехода Кими в Формулу-1", - приводит слова Тото RaceFans.

Ранее также Хэмилтон публиковал еще одно заявление о переходе в Феррари.

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