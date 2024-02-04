iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Вольфф назвал пилота, который точно не займет место Хэмилтона

Слишком рано для талантливого юниора.
Сегодня, 11:05
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Тото Вольфф оценил перспективы Андреа Кими Антонелли в составе Мерседес.

17-летний итальянский пилот считается одним из самых талантливых гонщиков своего поколения, но в этом году он только дебютируют в Формуле-2.

Многие предполагали, что Мерседес может рискнуть и позволить молодому таланту занять место Хэмилтона, но Вольфф считает, что для Антонелли еще слишком рано.

"Кими работает с Мерседес с 11 лет. Он давно участвует в нашей молодежной программе и его карьера в молодежных сериях складывается весьма успешно.

Я думаю, на данном этапе для него важно сосредоточиться на выступлениях в Формуле-2. Думаю, если мы сейчас начнем забивать ему этим голову и распускать слухи в СМИ, это явно не пойдет на пользу его выступлениям в Ф-2.

Он всего пару лет назад вышел из картинга, ему еще нет 18 лет. Так что я бы не хотел сейчас начинать обсуждения на тему перехода Кими в Формулу-1", - приводит слова Тото RaceFans.

Ранее также Хэмилтон публиковал еще одно заявление о переходе в Феррари.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

Статьи по теме

"Шанс осуществить детскую мечту": Хэмилтон опубликовал новое заявление о переходе в Феррари "Шанс осуществить детскую мечту": Хэмилтон опубликовал новое заявление о переходе в Феррари
Формула 1. Болиды 2024 года: Хаас представил новую ливрею и болид Формула 1. Болиды 2024 года: Хаас представил новую ливрею и болид
Хэмилтон сменит Мерседес на Феррари после сезона-2024 Хэмилтон сменит Мерседес на Феррари после сезона-2024
Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать Мерседес: Хэмилтон по-прежнему горит желанием побеждать
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Ястремская в ТОП-30, Калинина и Байндль опустились
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание седьмого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко поднялся на три позиции, Крутых выпал из ТОП-300
просмотров

Последние новости

Европа12:59
Дортмудская Боруссия не сможет выкупить свою экс-звезду
Бокс12:50
"Вырву тебе чертовы зубы": Фьюри жестко повздорил с менеджером Усика, ответив на оскорбления
Европа12:35
Ливерпуль ведет переговоры о продаже прав на документальный фильм
Другие страны12:04
CAF ужесточила правила для журналистов после неподобающего поведения на Кубке Африки
Европа11:48
Тренер Жироны сообщил, насколько серьезна травма Довбика
Европа11:35
Почеттино - о Мудрике: Ему нужно прибавлять, это командная игра, а не теннис
Бокс11:15
Спиритуальная реабилитация и другое: чат-GPT придумал, как Фьюри в очередной раз "отморозиться" от Усика
Формула 111:05
Вольфф назвал пилота, который точно не займет место Хэмилтона
Бокс10:58
Усик оценил возможность проведения боя 17 февраля после срыва поединка с Фьюри
Бокс10:32
Усик рассказал, когда поверит, что бой с Фьюри точно состоится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK