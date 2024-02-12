Алонсо рассказал о приоритете на 2025 год и дальнейших планах на жизнь

Ветеран Формулы 1 и не думает завершать карьеру, но и про семейную жизнь, которой у него пока что нет, он не забывает.

После того, как Льюис Хэмилтон объявил об уходе из Мерседес ради присоединения к Феррари в 2025 году, стало ясно, что рынок пилотов в следующем году будет непредсказуем.

Однако в мире Формулы 1 есть одна стабильность в лице Фернандо Алонсо, который, пока что, не собирается уходить из Астон Мартин.

Перед стартом прошлого сезона 42-летний испанец подписал с британской командой контракт на три года по схеме "1+1+1". И сезон-2025 станет для гонщика последним по этому соглашению.

"Я думаю, что мне нужно пройти несколько этапов. Прежде всего, мне нужно решить самому, чем я хочу заниматься в будущем, хочу ли я снова, еще на несколько лет, посвятить свою жизнь этому виду спорта, который я люблю", - цитирует Нандо Motorsport.

"Но я люблю водить машину, всю зиму ездил на разных машинах. Автомобиль DTM, автомобильный кросс, раллийный автомобиль, картинг. Я люблю Формулу 1, но я вообще люблю водить машину"

"Так что, если это не Ф1, я буду счастлив в любом другом виде автоспорта и, возможно, у меня будет больше времени на личную жизнь, что тоже очень важно в этом возрасте".

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"Но это решение, которое мне нужно принять самому себе. Мне нужно подумать, и в конечном итоге мне нужно посвятить себя команде, и убедиться, что я понимаю, что следующие несколько лет моей жизни будет именно эта команда, она же заберет 100% моего времени".

"Как только я приму это решение, я хочу сесть с Астон Мартин и сказать: "Хорошо, я принял это решение и хотел бы продолжить этот проект".

"Потому что я считаю, что за последний год мы сделали хороший шаг вперед. Мы вместе построили много вещей, у нас есть все, чтобы добиться успеха в будущем. Я доверяю этому проекту".

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Но Алонсо признал, что он будет интересен другим командам, если не останется в Астоне.

"Если мы не сможем прийти к соглашению, а я хочу участвовать в гонках Формулы 1, я знаю, что у меня привилегированное положение. Вероятно, я привлекателен для других команд. На стартовой решетке всего три чемпиона мира. А доступен будет только один".

Он также признал, что у него осталось несколько лет в физическом плане. Однако для Фернандо ограничивающим фактором потенциально является готовность взять на себя рабочую нагрузку, необходимую для того, чтобы оставаться на высшем уровне.

"Несколько лет назад я бы сказал, что пределом может быть 40–41 год. Теперь, после того, как в прошлом году я увидел себя мотивированным и хорошо выступающим, я подумал, что, возможно, смогу продолжать участвовать в гонках еще несколько лет".

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"Этой зимой я немного превзошёл ожидания с точки зрения всех физических тестов и всего, что я делал. Поэтому я скажу, что если у вас есть мотивация и вы хотите взять на себя обязательства, вы можете ездить до 48 или 49 лет, или сколько угодно, или даже до 50 лет".

"Но в то же время вам придется отказаться от всего в жизни. Формула 1 требует полной самоотдачи. Это мой 24-й сезон или что-то в этом роде в Ф1. Я 24 года жизни отдал этому виду спорта, чему я рад. И меня это устраивает. Я могу продолжать делать это еще несколько лет".

"Но я не знаю, буду ли я участвовать в гонках до 50 лет, с таким требовательным календарем и тому подобным. Не из-за способностей, а потому, что в жизни есть и другие вещи, которые мне интересны".

Ранее Фернандо Алонсо упрекнул Льюиса Хэмилтона в лицемерии после слов британца о "детской мечте" выступать в Феррари.

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