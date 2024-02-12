Алонсо упрекнул Хэмилтона в лицемерии относительно его перехода в Феррари

Испанец указал на то, что еще некоторое время назад британец не стремился сменить команду.

Несмотря на то, что с возрастом Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон стали относиться друг к другу более уважительно, это не останавливает испанца от возможности подколоть своего оппонента.

Во время объявления об уходе из Мерседес Льюис заявил, что выступать в составе Феррари было его детской мечтой. Эта фраза и возмутила Алонсо.

"Еще 12 месяцев назад это не было его детской мечтой", - цитирует Нандо Planet F1.

"Надеюсь, ему понравится этот опыт. Я думаю, что это особенная команда. Это что-то особенное, когда ты выигрываешь, и в этом вся суть – тебе нужно побеждать".

"Последние несколько лет у них очень быстрая машина. Они боролись за большие дела. Возможно, он сможет прийти и привезти с собой дополнительных игроков, чтобы бороться за чемпионство, потому что у них есть подходящая машина".

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