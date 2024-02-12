iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Автоспорт

Алонсо упрекнул Хэмилтона в лицемерии относительно его перехода в Феррари

Испанец указал на то, что еще некоторое время назад британец не стремился сменить команду.
Сегодня, 11:30
Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон / Getty Images
Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон / Getty Images

Несмотря на то, что с возрастом Фернандо Алонсо и Льюис Хэмилтон стали относиться друг к другу более уважительно, это не останавливает испанца от возможности подколоть своего оппонента.

Во время объявления об уходе из Мерседес Льюис заявил, что выступать в составе Феррари было его детской мечтой. Эта фраза и возмутила Алонсо.

"Еще 12 месяцев назад это не было его детской мечтой", - цитирует Нандо Planet F1.

"Надеюсь, ему понравится этот опыт. Я думаю, что это особенная команда. Это что-то особенное, когда ты выигрываешь, и в этом вся суть – тебе нужно побеждать".

"Последние несколько лет у них очень быстрая машина. Они боролись за большие дела. Возможно, он сможет прийти и привезти с собой дополнительных игроков, чтобы бороться за чемпионство, потому что у них есть подходящая машина".

Читай также: Четырехкратный чемпион мира выразил восхищение Ферстаппеном

Отметим, что этим утром прошла презентация нового болида Астон Мартин. На ISPORT можно ознакомиться с уже представленными болидами и их ливреями, а также расписанием презентаций.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: феррари мерседес Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо Астон Мартин

Статьи по теме

Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин показал свой зеленый AMR24 Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин показал свой зеленый AMR24
Правая рука Ньюи может перейти в Феррари Правая рука Ньюи может перейти в Феррари
Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
Чемпион НБА присоединится к Филадельфии Чемпион НБА присоединится к Филадельфии
Помочь журналистам

Видео

Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Реал - Жирона 4:0 видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдут гонки преследования
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Бокс12:54
Чжилей спрогнозировал, успеет ли Фьюри восстановиться к бою с Усиком
НБА12:45
Чемпион НБА присоединится к Филадельфии
НБА12:07
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: Хакес и Гилджес-Александер возглавили рейтинг
Бокс12:05
"На нас оказывают давление": Промоутер Фьюри заверил, что бой с Усиком точно состоится
Европа11:58
Президент Милана - о сокращении Серии А: Мы должны защитить наших игроков
Европа11:32
"Очень уважаю": Малиновский объяснил, почему не праздновал гол Аталанте
Формула 111:30
Алонсо упрекнул Хэмилтона в лицемерии относительно его перехода в Феррари
Бокс10:48
Промоутер сообщил, когда Фьюри сможет возобновить спарринги после рассечения
Формула 110:46
Формула 1. Болиды 2024 года: Астон Мартин показал свой зеленый AMR24
Другие10:40
Ашер провел выступление "всей своей жизни" в перерыве Супербоула LVIII
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK