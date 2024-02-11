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Четырехкратный чемпион мира выразил восхищение Ферстаппеном

Ален Прост выделил одно качество нидерландского гонщика.
Сегодня, 01:01
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен известен своим непримиримым стилем как на трассе, так и вне ее. Нидерландец не стесняется высказывать недовольство тем или иным фактом. Особенно показательным стал дебютный Гран-при Вегаса, который до воскресной гонки утопал в критике.

И хотя Макс все же изменил свое итоговое мнение, его прямолинейность очень понравилась четырехкратному чемпиону мира Формулы 1 Алену Просту.

"Он мне очень нравится, потому что он немного отличается от других в том, как он думает и говорит. Даже в Лас-Вегасе он был сосредоточен на гонках и победах", - цитирует француза Planet F1.

"Людям он может нравиться или нет, но вы, по крайней мере, должны признать, что вы не обязаны придерживаться такого же подхода. Для меня приятно видеть такого гонщика".

"Мне было очень приятно услышать, что он также сказал о том, что ему не нравятся спринтерские гонки. По крайней мере, он говорит то, что думает, и не боится политической игры. Мне это нравится".

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Ранее пилот Альпин Пьер Гасли заявил, что он знал о переговорах между Феррари и Льюисом Хэмилтоном, которые привели к будущему переходу британца в состав Скудерии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен Ален Прост

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