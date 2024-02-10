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Автоспорт

"По ощущениям я подхожу для этого места": Шумахер хочет занять место Хэмилтона в Мерседес

Немецкий пилот мечтает вернуться в Формулу-1.
Сегодня, 16:20
Мик Шумахер / Getty Images
Мик Шумахер / Getty Images

Мик Шумахер заявил, что хочет занять место Льюиса Хэмилтона в Мерседес.

Напомним, что немецкий пилот был резервным пилотом команды, но в итоге покинул Формулу-1 и текущий сезон проведет в WEC за Альпин.

Однако при этом Мик мечтает вернуться в болид, более того, он заявил, что подходит для Мерседес.

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"Разумеется, это место, которое влечет за собой колоссальное давление. Но по ощущениям я подхожу для этого места. Хотя понятно, что решение принимать не мне.

В любом случае, случиться может многое. Шанс у меня есть – не знаю, насколько большой. Думаю, это будет зависеть в том числе от моих выступлений. От того, насколько хорошо я смогу себя зарекомендовать. Думаю, в паддоке достаточно людей, которые знаю, насколько я могу быть хорош", – приводит слова Шумахера Speed Week.

Ранее также сообщалось, что Хэмилтон не сможет перетянуть за собой персонал в Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мик Шумахер

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