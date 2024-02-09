Хэмилтон не сможет переманить с собой в Феррари персонал Мерседеса

На прошлой неделе Льюис Хэмилтон создал эффект разорвавшейся бомбы, когда сообщил Мерседесу, что он активировал опцию в контракте ради перехода в Феррари в 2025 году.

Этот переход сразу же вызвал предположения о том, что другие значимые сотрудники немецкой команды могут последовать за британцем в расположение Скудерии, ведь подобное уже происходило в прошлом.

В 1996 году вместе с Михаэлем Шумахером из Бенеттона в Феррари перешел технический директор Росс Брон и главный дизайнер Рори Бирн, а также другие ключевые члены команды.

Однако, по информации Motorsport, подобная кадровая смена не может произойти в случае с Хэмилтоном из-за конкретного условия в его контракте с Мерседес.

Прошлым летом стороны заключили новое соглашение по схеме "1+1", в котором была включена специальная опция "о запрете на переманивание". Она специально предназначена для предотвращения ухода части персонала вместе с гонщиком.

Льюис Хэмилтон и Питер Боннингтон / Источник: Getty Images

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Такие опции часто встречаются в контрактах с высшим руководством и направлены на защиту компаний от массового оттока сотрудников, если высокопоставленные лица нанимаются конкурентом и пытаются переманить других талантливых специалистов.

Наличие такого пункта в контрактах Формулы 1 далеко не редкость. В 2015 году Себастьян Феттель не смог взять с собой в Феррари своего гоночного инженера Гийома Роклена, так как именно эта опция была прописана в контракте немца с Ред Булл.

Однако это не значит, что Феррари не может договориться с Мердесес о переходе гоночного инженера Хэмилтона Питера Боннингтона. Недавно руководитель "серебряных стрел" Тото Вольфф заявил, что им еще предстоит обсудить этот вопрос.

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