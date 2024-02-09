Гасли: Я знал, что Хэмилтон вел переговоры с Феррари

Французский пилот Альпин признался, что хранил в тайне информацию о сделке, которая стала реальностью.

Пьер Гасли был одним из тех пилотов, которого называли в качестве претендента на место Карлоса Сайнса в Феррари.

Однако француза в итальянской конюшне не будет, ведь будущим напарником Шарля Леклера станет Льюис Хэмилтон.

При этом Пьер признался, что знал о переговорах между Скудерией и семикратным чемпионом мира.

"Очевидно, что он уже давно находится в Мерседес, но я знал о некоторых переговорах с Феррари. В конечном счете, его карьера подходит к концу. Так что либо сейчас, либо никогда", - цитирует Гасли Motorsport.

"Я думаю, что это держалось в секрете довольно долгое время. Я желаю ему всего наилучшего. Очевидно, что рынок пилотов очень интересен, и все вы, ребята, это понимаете, и это нормально".

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"Но я считаю, что для спорта он является самым успешным гонщиком всех времен. Теперь он присоединится к новому проекту, приняв новый вызов. Я уверен, что все будут очень внимательно следить за этим".

Напомним, что при переходе из Мерседес в Феррари Льюис Хэмилтон не сможет забрать с собой персонал "серебряных стрел" из-за определенной опции в контракте.

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