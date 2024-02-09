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Автоспорт

Ред Булл предложил опцию возвращения своему бывшему пилота

Алекс Албон может вернуться в Милтон-Кинс.
Сегодня, 17:20
Алекс Албон / Getty Images
Алекс Албон / Getty Images

Ред Булл предложил Алексу Албону вернуться в команду, утверждает Autosport.

Издание пишет, что РБ начал поиски замены Серхио Пересу, и их первой опцией стал таиландский пилот.

Напомним, что Албон ранее выступал за "быков", однако не очень успешно. Последний сезон Албон провел в Уильямс, где снова смог зарекомендовать себя сильным пилотом.

Ред Булл предложил Алексу заключить предварительный контракт с опцией первого выбора. То есть, если пилот согласится, "быки" смогут забрать пилота к себе в любой момент и дать ему трехлетний контракт.

Сам же Албон заинтересован в том, чтобы попасть в топ-команду, однако с другой стороны такое соглашение сильно ограничит его опции в будущем.

Ранее также сообщалось, что Сильверстоун подписал с серией десятилетний контракт.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Алекс Албон

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