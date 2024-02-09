Ред Булл предложил опцию возвращения своему бывшему пилота
Ред Булл предложил Алексу Албону вернуться в команду, утверждает Autosport.
Издание пишет, что РБ начал поиски замены Серхио Пересу, и их первой опцией стал таиландский пилот.
Напомним, что Албон ранее выступал за "быков", однако не очень успешно. Последний сезон Албон провел в Уильямс, где снова смог зарекомендовать себя сильным пилотом.
Ред Булл предложил Алексу заключить предварительный контракт с опцией первого выбора. То есть, если пилот согласится, "быки" смогут забрать пилота к себе в любой момент и дать ему трехлетний контракт.
Сам же Албон заинтересован в том, чтобы попасть в топ-команду, однако с другой стороны такое соглашение сильно ограничит его опции в будущем.
Ранее также сообщалось, что Сильверстоун подписал с серией десятилетний контракт.
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