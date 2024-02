Формула 1 подписала многолетнее продление на проведение Гран-при Великобритании

Формула 1 на своем официальном сайте объявила, что Гран-при Великобритании останется в календаре до 2034 года включительно.

Это стало результатом 10-летнего продления с промоутером Сильверстоуном и его владельцем, Британским клубом автогонщиков (BRDC).

BREAKING: The British Grand Prix is confirmed to stay on the calendar until 2034.



The historic Silverstone Circuit will continue to give us wheel-to-wheel racing for 10 more years!#F1 pic.twitter.com/n6c95xklKh