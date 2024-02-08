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Автоспорт

Формула 1 подписала многолетнее продление на проведение Гран-при Великобритании

Гонка в Сильверстоуне будет радовать фанатов "королевы автоспорта" следующие десять лет.
Сегодня, 18:45
Гран-при Великобритании / Getty Images
Гран-при Великобритании / Getty Images

Формула 1 на своем официальном сайте объявила, что Гран-при Великобритании останется в календаре до 2034 года включительно.

Это стало результатом 10-летнего продления с промоутером Сильверстоуном и его владельцем, Британским клубом автогонщиков (BRDC).

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Новое соглашение между тремя сторонами позволит проводить кольцевую гонку в Нортгемптоншире уже девятое десятилетие.

Именно на этой трассе в 1950 году состоялся первый в истории Гран-при Формулы 1, который завершился победой будущего чемпиона мира Нино Фарины за рулем Альфа Ромео.

Чаще всех на Сильверстоуне побеждала Феррари (17 раз). Среди пилотов рекордсменом является Льюис Хэмилтон, побеждавший на домашнем треке восемь раз.

Напомним, что в 2025 году Феррари и Хэмилтон объединятся. В сезоне 2024 года этап в Великобритании пройдет с 5 по 7 июля.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Великобритании Сильверстоун

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