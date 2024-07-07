Пилот Ред Булл начнет Гран-при Великобритании с пит-лейна

"Быки" решили, что Серхио Перес ничего не потеряет из-за замены двигателя, учитывая, что он должен был стартовать девятнадцатым.

Пилот Ред Булл Серхио Перес будет стартовать с пит-лейна на Гран-при Великобритании, сообщает Autosport.

По информации источника, это связано с тем, что на болид мексиканца була установлена абсолютно новая силовая установка.

⚠️🇬🇧 | New PU for Checo, he will start the race in pit lane.#F1 #BritishGP pic.twitter.com/xcb21iPoY0 — RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) July 7, 2024

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Напомним, что Серхио Перес должен был стартовать в гонке с 19-го места после того, как он застрял в гравии в первом сегменте квалификации.

В связи с этим австрийская команда решила воспользоваться возможностью заменить необходимые компоненты, не боясь за потерю важного места на старте заезда.

Гран-при Великобритании пройдет в воскресенье, 7 июля. Старт гонки запланирован на 17:00 по киевскому времени.

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