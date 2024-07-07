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Автоспорт

Изгой Альпин нашел себе место в команде Формулы-1 на 2025 год

Похоже, что скандальный Эстебан Окон все же останется в "королевских гонках".
Сегодня, 11:00
Эстебан Окон / Getty Images
Эстебан Окон / Getty Images

После этапа в Монако было объявлено, что Альпин не станет продлевать контракт с Эстебаном Оконом - пилот покинет команду по завершению нынешнего сезона.

Было неизвестно, захочет ли какой-то коллектив подписывать 27-летнего француза, у которого возникают проблемы с напарниками по команде.

По информации RacingNews365, такая команда нашлась - местом, где Окон продолжит свою карьеру, будет Хаас.

В американском коллективе Окон станет напарником Оливера Бермана, который недавно подписал многолетний контракт с командой.

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Сообщается, что Эстебан уже подписал соглашение, о котором будет объявлено перед летним перерывом.

Это также значит, что Кевин Магнуссен не сможет сохранить свое место в Хаас, в то время как его напарник Нико Хюлькенберг уже гарантировал себе место в Заубер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хаас Эстебан Окон Альпин

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