Изгой Альпин нашел себе место в команде Формулы-1 на 2025 год

Похоже, что скандальный Эстебан Окон все же останется в "королевских гонках".

После этапа в Монако было объявлено, что Альпин не станет продлевать контракт с Эстебаном Оконом - пилот покинет команду по завершению нынешнего сезона.

Было неизвестно, захочет ли какой-то коллектив подписывать 27-летнего француза, у которого возникают проблемы с напарниками по команде.

По информации RacingNews365, такая команда нашлась - местом, где Окон продолжит свою карьеру, будет Хаас.

В американском коллективе Окон станет напарником Оливера Бермана, который недавно подписал многолетний контракт с командой.

Читай также: Apple обнародовал название фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Сообщается, что Эстебан уже подписал соглашение, о котором будет объявлено перед летним перерывом.

Это также значит, что Кевин Магнуссен не сможет сохранить свое место в Хаас, в то время как его напарник Нико Хюлькенберг уже гарантировал себе место в Заубер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!