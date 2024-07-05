Apple обнародовал название фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Формула-1 и Apple Original Films подтвердили название нового фильма, посвященного "королеве автоспорта", с Брэдом Питтом и Дэмсоном Идрисом в главных ролях.

Режиссером фильма под названием "F1" ("Ф1") стал Джозеф Косински, а продюсерами — Джерри Брукхаймер, сам Питт, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон и другие.

"F1" будет распространяться в кинотеатрах и в формате IMAX компанией Warner Bros. Pictures по всему миру, начиная с 25 июня 2025 года, и в Северной Америке 27 июня 2025 года. Между тем, в воскресенье, 7 июля, будет выпущен первый тизер фильма.

Finally, official.



Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025.



Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/vH83qj72Qm — Formula 1 (@F1) July 5, 2024

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В фильме Питт играет бывшего гонщика Ф1 Сонни Хейса, которого заманивают обратно в спорт, чтобы стать партнером новичка Джошуа Пирса, которого играет Идрис, в вымышленной команде APXGP.

Съемки фильма, в котором также снимались Керри Кондон, Хавьер Бардем, Тобиас Мензис, Сара Найлс, Ким Бодния и Самсон Кайо, проходили во время реальных этапов Формулы-1.

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