Apple обнародовал название фильма о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли

Finally, official. Brad Pitt stars in F1, coming to cinemas Summer 2025. Sneak Peek this Sunday at the Formula 1 British Grand Prix. #F1 #F1Movie pic.twitter.com/vH83qj72Qm

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...