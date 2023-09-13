Месси засветился на презентации нового айфона

Аргентинца упомянули во время показа инновационного устройства.

Компания Apple представила сегодня линейку новых айфонов 15 и 15 про.

Во время презентации аппаратов в качестве примера уведомлений засветился и Лионель Месси. Фамилия аргентинца высветилась в приложении, где показано, что он забил гол за Интер Майами в матча местного чемпионата.

Напомним, Apple напрямую сотрудничает с Месси, ведь благодаря данной компании игрок сумел этим летом перебраться с стан Интер Майами.

Лионель будет получать процент с доходов стриминговой площадки Apple TV+, а также MLS Season Pass, которая также принадлежит корпорации из Купертино.

Ранее сообщалось, что Месси с кубком в руках засветился в клипе колумбийского рэпера.

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