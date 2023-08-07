Генеральный директор Apple выразил восторг переходу Месси в Интер Майами

Генеральный директор Apple Тим Кук рассказал о том, как компания зарабатывает на выступлениях Лионеля Месси в Интер Майами.

"Мы в восторге от нашего партнерства с МЛС, и мы в восторге от Месси в Интер Майами. Мы превзошли наши ожидания по количеству подписчиков, и тот факт, что Месси перешел в Интер Майами, немного помог нам в этом – и поэтому мы очень рады этому", – заявил Кук в интервью Business Insider.

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Напомним, в феврале Apple TV+ заключила 10-летний контракт с МЛС.

В свою очередь аргентинец этим летом на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами. Игрок подписал с клубом многомиллионный контракт.

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