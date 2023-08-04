Эффект Месси: Билеты на матч Интер Майами раскупили за 10 минут

Теперь их можно приобрести лишь у перекупщиков за солидную сумму.

7 августа Интер Майами Лионеля Месси проведет выездную игру против Далласа.

Билеты на первой выездной матч аргентинца полностью раскупили всего за 10 минут, сообщила пресс-служба Далласа.

Зато у перекупщиков билеты на этот поединок можно купить по цене от 10 тысяч долларов.

Напомним, Лео феерит в МЛС, в последнем матче аргентинец и и вовсе отличился дублем. Таким образом на счету звзедного легионера уже пять голов в трех матчах.

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