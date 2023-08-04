iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Эффект Месси: Билеты на матч Интер Майами раскупили за 10 минут

Теперь их можно приобрести лишь у перекупщиков за солидную сумму.
Сегодня, 18:21
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

7 августа Интер Майами Лионеля Месси проведет выездную игру против Далласа.

Билеты на первой выездной матч аргентинца полностью раскупили всего за 10 минут, сообщила пресс-служба Далласа.

Зато у перекупщиков билеты на этот поединок можно купить по цене от 10 тысяч долларов.

Напомним, Лео феерит в МЛС, в последнем матче аргентинец и и вовсе отличился дублем. Таким образом на счету звзедного легионера уже пять голов в трех матчах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

Педри - о переходе Месси в Интер Майами: Все мы хотели, чтобы Лео вернулся в Барселону Педри - о переходе Месси в Интер Майами: Все мы хотели, чтобы Лео вернулся в Барселону
"Месси должны были удалить": Тренер Орландо Сити недоволен судейством "Месси должны были удалить": Тренер Орландо Сити недоволен судейством
Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами Анчелотти высказался о переходе Месси в Интер Майами
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Помочь журналистам

Видео

Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Дила - Ворскла 3:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева поднялась на 57 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина заработала 0,1 балла
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Марченко сделали большой рывок, Овчаренко упал на 108 позиций
просмотров

Последние новости

Украина21:21
Оболонь - Динамо 2:4 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Теннис21:21
Свитолина в напряженном матче уступила четвертой ракетке мира в 1/4 финала турнира в США
Другие21:17
Украинка завоевала бронзу по дзюдо на Мастерсе в Будапеште
Украина21:06
УПЛ: турнирная таблица сезона-2023/24
Украина20:51
Бомбардиры УПЛ: Игроки Динамо лидируют в гонке
Европа20:42
Пеп о Сильве: Мы не получили нормального предложения
Европа20:19
Милан представил очередного летнего новичка, на этот раз из Валенсии
Европа20:14
Интер окончательно определился с кандидатурой вратаря
НБА19:58
Лейкерс хотят дать Дэвису максимальное продление
Европа19:41
Главный тренер Вест Хэма рассорился с руководством
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK