Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо
На ISPORT представлены лучшие моменты встречи.
В рамках 1/16 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Орландо Сити.
Поединок закончился победой номинальных хозяев, в составе которых дублем отметился Лионель Месси.
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Украинский футболист Сергей Кривцов провел весь поединок на поле, а Жорди Альба дебютировал в составе Интер Майами.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер Майами - Орландо:
Интер Майами (США) – Орландо Сити (США) – 3:1
Голы: Месси, 7, 71, Мартинес, 50 (пен.) - Араухо, 17
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