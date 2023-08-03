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Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо

На ISPORT представлены лучшие моменты встречи.
Сегодня, 08:18
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках 1/16 финала Кубка лиг Интер Майами встречался с Орландо Сити.

Поединок закончился победой номинальных хозяев, в составе которых дублем отметился Лионель Месси.

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Украинский футболист Сергей Кривцов провел весь поединок на поле, а Жорди Альба дебютировал в составе Интер Майами.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Интер Майами - Орландо:

Интер Майами (США) – Орландо Сити (США) – 3:1
Голы: Месси, 7, 71, Мартинес, 50 (пен.) - Араухо, 17

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Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо
Дубль Месси и действия Кривцова: обзор матча Интер Майами - Орландо

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