Президент Барселоны поддержал переход Месси в Интер Майами

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился интересным инсайдом касаемо карьеры Лионеля Месси.

"Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в Интер Майами. Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему.

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На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в Барселоне было бы то же самое", – заявил Лапорта в интервью ESPN.

Напомним, аргентинец на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами.

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