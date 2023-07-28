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Президент Барселоны поддержал переход Месси в Интер Майами

Испанец с пониманием отнесся к выбору игрока.
Сегодня, 19:20
Жоан Лапорта / Getty Images
Жоан Лапорта / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта поделился интересным инсайдом касаемо карьеры Лионеля Месси.

"Он был очень близок к тому, чтобы вернуться, но мы понимаем, почему он решил перейти в Интер Майами. Его отец нам все объяснил, и я благодарен ему.

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На протяжении некоторого времени в Париже Лео находился под серьезным давлением, и в Барселоне было бы то же самое", – заявил Лапорта в интервью ESPN.

Напомним, аргентинец на правах свободного агента перебрался из ПСЖ в Интер Майами.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси Жоан Лапорта

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