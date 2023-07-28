Лапорта о Месси: Я поставил клуб выше игрока

Жоан Лапорта заявил, что у Барселоны не было возможности подписать Лионеля Месси.

По словам функционера, он поставил клуб выше игрока и сделал то, что должен был сделать. Увы, финансы каталонцев не позволяли провести такой трансфер.

"Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.

Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать", – сказал президент Барселоны Marca.

Ранее, напомним, сообщалось, что Лео сделал подарок своим новым партнером после дебютного матча.

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