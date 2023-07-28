iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лапорта о Месси: Я поставил клуб выше игрока

Президент каталонцев прокомментировал несостоявшийся переход Лео.
Сегодня, 15:39
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Жоан Лапорта заявил, что у Барселоны не было возможности подписать Лионеля Месси.

По словам функционера, он поставил клуб выше игрока и сделал то, что должен был сделать. Увы, финансы каталонцев не позволяли провести такой трансфер.

"Мне было грустно. Но я поставил клуб выше игрока. Я хотел бы, чтобы все было по-другому, но наши финансы были не в порядке, и мы должны были принимать решения.

Моя совесть чиста, потому что я знаю, что сделал то, что должен был сделать", – сказал президент Барселоны Marca.

Ранее, напомним, сообщалось, что Лео сделал подарок своим новым партнером после дебютного матча.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Лионель Месси

Статьи по теме

ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе ПСЖ попытается приобрести игрока Барселоны, если продаст Мбаппе
Экс-футболист Барселоны войдет в тренерский штаб юношеской команды клуба Экс-футболист Барселоны войдет в тренерский штаб юношеской команды клуба
Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны Бетис объявил о подписании хавбека Барселоны
Месси сделал подарок своим новым партнерам после дебютной игры за Интер Майами Месси сделал подарок своим новым партнерам после дебютной игры за Интер Майами
Помочь журналистам

Видео

Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций
Ворскла - Дила 2:1 Видео голов и лучших моментов матча отбора Лиги конференций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала первое очко в сезоне-2023/24
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Формула 118:05
В Альпин определились с новым руководителем команды
Европа17:54
Судьи АПЛ будут компенсировать время так же, как это было на ЧМ-2022
Европа17:50
Сразу три топ-клуба ведут переговоры с защитником Баварии
Европа17:44
Арсенал установил статую своего легендарного тренера
Украина17:30
Игрок Оболони получил желтую карточку на первой минуте нового сезона
Украина17:19
Шахтер подал заявку на сезон-2023/24 УПЛ
Формула 117:12
Квалификация Гран-при Бельгии под угрозой срыва
Другие страны16:59
Бензема, Канте, Фирмино и другие: все звездные трансферы в Саудовскую Аравию летом 2023 года
Киберспорт16:51
IEM Cologne 2023: онлайн-трансляция матча The Mongolz - Furia
ММА16:44
Бои без правил: расписание боев и турниров
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK