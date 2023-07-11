Брэд Питт рассказал о фильме про Формулу 1, который снимали во время Гран-при Великобритании

Во время этапа в Великобритании на стартовой решетке Формулы 1 появилась еще одна команда.

В Сильверстоуне проходили съемки будущего фильма "Апекс" (или же "Апогей"), продюсерами которого выступают Брэд Питт и Льюис Хэмилтон.

Питт, который к тому же играет одну из главных ролей, рассказал о своем персонаже и своих ощущениях от съемок в настоящем гоночном болиде.

"Я играю парня, который участвовал в гонках Формулы 1 в 90-х, но попал в ужасную аварию и ушел. Его старый друг, владелец команды (Хавьер Бардем) связывается с ним и рассказывает, что они на дне стартовой решетки, не набрав ни очка. Но в запасе есть юный вундеркинд (Демсон Идрис). Они просят меня вернуться в отчаянной попытке выйти вперед".

Брэд Питт и Демсон Идрис / Источник: Getty Images

"Вы никогда не видели на экране такую скорость, таких перегрузок. Многие моменты фильма действительно захватывают дух. Я ощутил всю прелесть вождения, когда был на прямых. Гонки в этом фильме должны быть настолько реалистичными, насколько возможно. Мы покажем спорт таким, какой он есть. Агрессия и ловкость. Я уважаю это".

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Стоит отметить, что Брэд Питт управлял модифицированным автомобилем Формулы 2 с добавленным аэродинамическим пакетом Формулы 1. Сам фильм выйдет на стриминговой платформе Apple TV либо в конце 2024 года, либо в начале 2025 года.