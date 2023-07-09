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Ред Булл повторил исторический рекорд Формулы-1

"Быки" сумели повторить достижение Макларен.
Сегодня, 20:37
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Ред Булл повторил рекорд Формулы-1 по количеству выигранных подряд Гран-при.

Напомним, что на Гран-при Великобритании победу одержал Макс Ферстаппен, за ним финишировали Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

Для Макса победа стала шестой подряд, восьмой в сезоне и 43-й в карьере. А вот для Ред Булл это стало 11-й победой подряд.

Серия "быков" началась с Гран-при Абу-Даби в конце прошлого сезона и длится весь этот сезон. Ред Булл выиграл все десять гонок 2023 года.

Ранее 11 побед подряд удавалось сделать лишь Макларен в сезоне 1988 года, когда за команду выстпали Айртон Сенна и Ален Прост.

С результатами Гран-при Великобритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: макларен Ред Булл

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