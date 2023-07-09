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Ферстаппен почти без проблем выиграл Гран-при Великобритании

Макларен стали главной сенсацией гонки.
Сегодня, 19:19
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Великобритании, проведя очередную почти идеальную гонку.

Нидерландец стартовал с поул-позиции, однако сразу же оказался на втором месте благодаря идеальной реакции Ландо Норриса, стартовавшего рядом с ним.

Источник: Getty Images

В течение нескольких кругов пилот Макларен удерживал лидерство, но противостоять Максу оказалось невозможно.

Вскоре из-за проблем с болидом с дистанции сошел Эстебан Окон, а в конце гонки Альпин потеряли и Пьера Гасли, болид которого повредил Стролл.

Источник: Getty Images

За 20 кругов до финаша сессия была прервана желтыми флагами и автомобилем безопаности из-за возгорания болида Нико Хюлькенберга. После рестарта борьба была очень напряженной, однако Максу удалось сохранить лидерство, а Норрис безупречно защищался против Хэмилтона.

Источник: Getty Images

Гран-при Великобритании. Гонка. Очковая зона

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 52 круга
  2. Ландо Норрис (Макларен) +3,798
  3. Льюис Хэмилтон (Мерседес) +6,783
  4. Оскар Пиастри (Макларен) +7,776
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +11,206
  6. Серхио Перес (Ред Булл) +12,882
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартин) +17,193
  8. Алекс Албон (Уильямс) +17,878
  9.  Шарль Леклер (Феррари) +18,689
  10. Карлос Сайнс (Феррари) +19,448

Напомним, что со всеми результатами Гран-при Великобритании вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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