Леклер стал победителем наполненного сюрпризами Гран-при Великобритании
В воскресенье, 5 июля, в Сильверстоуне прошел девятый этап чемпионата мира Формулы-1.
Старт получился довольно неожиданным. Обе Феррари сразу вырвали лидерство у Мерседес, а к третьему кругу оформилась тройка лидеров в лице Леклера, Хэмилтона и Антонелли.
⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
LIGHTS OUT AT SILVERSTONE!!!
Leclerc and Hamilton BOTH get past Antonelli at the start!#F1 #BritishGP pic.twitter.com/B34CAA8Qfb
К седьмому кругу стюарды определились со штрафами. 10 секунд получил Албон за столкновение с Берманом, а также 5 секуд получил Хэмилтон за фальшстарт.
⏮️ Rewind the the start...— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Albon sends Bearman's Haas car spinning 👀
There was also contact between Piastri and Lawson#F1 #BritishGP pic.twitter.com/Wbdd7g9PgZ
На 11-м круге Антонелли наконец нашел свой шанс против Хэмилтона, прошел его и устремился в погоню за Леклером. Монегаск успел создать себе четыре секунды преимущества.
Antonelli is all over Hamilton's rear wing— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Surely just a matter of time before he overtakes #F1 #BritishGP | LAP 11/52 pic.twitter.com/nWgQUjTlN7
К 18-му кругу Ферстаппен догнал Расселла, обошел, а затем, не дав сопернику возможности ответить, ушел в боксы. Ред Булл выполнили красивый андеркат британца.
BATTLE FOR P4 ⚔️— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Verstappen looks like he's reeling in Russell 🎣#F1 #BritishGP | LAP 16/52 pic.twitter.com/7D2w3RJyGj
На 22-м круге случилось нечто странное. На газон вылетел зонтик, и дирекция гонки решила включить виртуального сейфти-кара, хотя всего секунд на 30. Лишь два пилота успели воспользоваться дешевым пит-стопом.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
There's an umbrella on the grass! 😅#F1 #BritishGP | LAP 22/52 pic.twitter.com/alT7hi9q95
К 29-му кругу вся группа лидеров, кроме Антонелли, провели свои пит-стопы. Итальянец удерживал первую позицию, имея 15 секунд преимущества.
The race leader pits— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Leclerc comes back out in P2 behind Antonelli - the Italian hasn't pitted yet #F1 #BritishGP | LAP 26/52 pic.twitter.com/XYehEw6srw
В остальном же пит-стопы привели к плотной борьбе между Ферстаппеном, Хэмилтоном и Расселлом. Пилоты активно обменивались позициями, хотя наивысшую позицию (третью), уверенно удерживал Макс.
😮— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Verstappen 🆚 Russell 🆚 Hamilton #F1 #BritishGP | LAP 29/52 pic.twitter.com/0xrQCREqeb
Но борьба закончилась довольно неожиданным способом. У Расселла случился медленный прокол, вынудивший пилота уйти в боксы. На трассу британец вернулся уже шестым. Хэмилтон и Ферстаппен продолжали борьбу.
Problems for Russell...— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
He's been told he has a slow puncture and has to pit for new tyres 😖
Meanwhile, Hamilton and Verstappen continue battling for third#F1 #BritishGP | LAP 34/52 pic.twitter.com/xyPs2okS1K
Макс с трудом удерживал позицию, но в итоге у Халка сломался болид, что вызвало виртуальный сейфти-кар. И Ред Булл сразу же позвали Ферстаппена в боксы, также из первой десятки шансов воспользовались Норриса и Аджар.
Hulkenberg stops at the side of the track— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️#F1 #BritishGP | LAP 39/52 pic.twitter.com/5r1LKvjhT8
А на 42-м круге удача подарила победу Шарлю Леклеру. Антонелли уверенно догонял монегаска, но в какой-то момент его болид неожиданно сломался. И в итоге за 10 кругов до гонки пилот Феррари имел преимущество над ближайшим соперником в 20 секунд.
What’s happening?! 🤯— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Now Antonelli has a problem and is forced to pit
He gets a new front wing and is back out on track#F1 #BritishGP | LAP 42/52 pic.twitter.com/ahXJz92ggu
Однако и это еще были не все сюрпризы этой гонки. На 48-м круге неожиданно в гравий вылетел Ферстаппен, потеряв третью строчку в гонку и вызвав сейфти-кар. Закончить гонку нидерландец не смог, так как болид застрял в гравии.
More drama at Silverstone!! 🤯— Formula 1 (@F1) July 5, 2026
Verstappen into the gravel at Stowe and out of the race ❌#F1 #BritishGP | LAP 48/52 pic.twitter.com/J9mGarvnHL
По сейфти-карам практически все пилоты зашли переобуться в "софт", кроме Расселла, который за счет этого смог отнять вторую позицию у Хэмилтона. И в итоге дирекция не дала гоняться дальше, завершив Гран-при Великобритании-2026 под сейфти-каром.
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