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Леклер стал победителем наполненного сюрпризами Гран-при Великобритании

Концовка гонки на Сильверстоуне оказалась очень жаркой.
Сегодня, 18:33       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при Великобритании / Getty Images
Гран-при Великобритании / Getty Images

В воскресенье, 5 июля, в Сильверстоуне прошел девятый этап чемпионата мира Формулы-1.

Старт получился довольно неожиданным. Обе Феррари сразу вырвали лидерство у Мерседес, а к третьему кругу оформилась тройка лидеров в лице Леклера, Хэмилтона и Антонелли. 

К седьмому кругу стюарды определились со штрафами. 10 секунд получил Албон за столкновение с Берманом, а также 5 секуд получил Хэмилтон за фальшстарт.

На 11-м круге Антонелли наконец нашел свой шанс против Хэмилтона, прошел его и устремился в погоню за Леклером. Монегаск успел создать себе четыре секунды преимущества.

К 18-му кругу Ферстаппен догнал Расселла, обошел, а затем, не дав сопернику возможности ответить, ушел в боксы. Ред Булл выполнили красивый андеркат британца.

На 22-м круге случилось нечто странное. На газон вылетел зонтик, и дирекция гонки решила включить виртуального сейфти-кара, хотя всего секунд на 30. Лишь два пилота успели воспользоваться дешевым пит-стопом.

К 29-му кругу вся группа лидеров, кроме Антонелли, провели свои пит-стопы. Итальянец удерживал первую позицию, имея 15 секунд преимущества. 

В остальном же пит-стопы привели к плотной борьбе между Ферстаппеном, Хэмилтоном и Расселлом. Пилоты активно обменивались позициями, хотя наивысшую позицию (третью), уверенно удерживал Макс.

Но борьба закончилась довольно неожиданным способом. У Расселла случился медленный прокол, вынудивший пилота уйти в боксы. На трассу британец вернулся уже шестым. Хэмилтон и Ферстаппен продолжали борьбу.

Макс с трудом удерживал позицию, но в итоге у Халка сломался болид, что вызвало виртуальный сейфти-кар. И Ред Булл сразу же позвали Ферстаппена в боксы, также из первой десятки шансов воспользовались Норриса и Аджар.

А на 42-м круге удача подарила победу Шарлю Леклеру. Антонелли уверенно догонял монегаска, но в какой-то момент его болид неожиданно сломался. И в итоге за 10 кругов до гонки пилот Феррари имел преимущество над ближайшим соперником в 20 секунд.

Однако и это еще были не все сюрпризы этой гонки. На 48-м круге неожиданно в гравий вылетел Ферстаппен, потеряв третью строчку в гонку и вызвав сейфти-кар. Закончить гонку нидерландец не смог, так как болид застрял в гравии.

По сейфти-карам практически все пилоты зашли переобуться в "софт", кроме Расселла, который за счет этого смог отнять вторую позицию у Хэмилтона. И в итоге дирекция не дала гоняться дальше, завершив Гран-при Великобритании-2026 под сейфти-каром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гран-при Великобритании

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