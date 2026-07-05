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Манчестер Юнайтед рассматривает трансфер хавбека Челси

Андрей Сантос может стать заменой Каземиро.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Андрей Сантос / Getty Images
Андрей Сантос / Getty Images

Манчестер Юнайтед раздумівает над подписанием Андрея Сантоса, утверждает The Guardian.

Челси оценивает 22-летнего бразильца в 50 млн фунтов, а Трансфермаркт - в 40 млн евро. Потому манкунианцы считают цену завышенной.

Однако на текущий момент стороны еще не начинали переговоры. К тому же есть и другие заинтересованные. Ньюкасл также следит за Сантосом, рассматривая его в качестве замены Сандро Тонали. 

Сам бразилец хочет покинуть Челси ради игрового времени, так как он проигрывает конкуренцию Кайседо и Фернандесу.

Челси также готов продать игрока, если сделка будет удовлетворять все стороны.

Ранее также сообщалось, что вингер Арсенала продолжит карьеру в Турции.

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