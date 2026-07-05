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Футбол

Форварду США приостановили дисквалификацию

Фоларин Балогун сыграет против Бельгии.
Сегодня, 20:30       Автор: Андрей Безуглый
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

ФИФА приостановила дисквалификацию Фоларина Балогуна, пишет The Athletic.

Напомним, что американец получил прямую красную карточку в матче с Боснией, наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича.

ФИФА же приостановила его дисквалификацию, основываясь на статье 27 дисциплинарного кодекса ФИФА. Согласно ей, дисквалификацию можно отменить или приостановить с испытательным сроком.

Таким образом Балогун сможет сыграть в 1/8 финала против сборной Бельгии.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей ЧМ-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Фоларин Балогун

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