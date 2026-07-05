Форварду США приостановили дисквалификацию

ФИФА приостановила дисквалификацию Фоларина Балогуна, пишет The Athletic.

Напомним, что американец получил прямую красную карточку в матче с Боснией, наступив на голеностоп Тарика Мухаремовича.

ФИФА же приостановила его дисквалификацию, основываясь на статье 27 дисциплинарного кодекса ФИФА. Согласно ей, дисквалификацию можно отменить или приостановить с испытательным сроком.

Таким образом Балогун сможет сыграть в 1/8 финала против сборной Бельгии.

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