Многомиллионый новичок Монако вошел в историю Лиги 1 необычным образом
Вряд-ли Фоларин Балогун хотел запомниться именно таким образом.
В матче пятого тура чемпионата Франции Ницца минимально победила Монако.
Форвард монегасков Фоларин Балогун отметился антидостижением, вписав свое имя в историю Лиги 1.
Американец по ходу матча не забил два пенальти, став лишь вторым игроком во французском первенстве, которому удалось такое с сезона-2006/07. Первым был Тойфилу Маилуда.
Отметим, что Балогун перебрался в стан Монако лишь этим летом за сорок миллионов евро из Арсенала.
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