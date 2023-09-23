Многомиллионый новичок Монако вошел в историю Лиги 1 необычным образом

В матче пятого тура чемпионата Франции Ницца минимально победила Монако.

Форвард монегасков Фоларин Балогун отметился антидостижением, вписав свое имя в историю Лиги 1.

Американец по ходу матча не забил два пенальти, став лишь вторым игроком во французском первенстве, которому удалось такое с сезона-2006/07. Первым был Тойфилу Маилуда.

Отметим, что Балогун перебрался в стан Монако лишь этим летом за сорок миллионов евро из Арсенала.

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