iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Монако - Ницца: обзор и результат матча чемпионата Франции 22.09.2023

Главным героем игры стал вратарь "орлов", отбивший два пенальти.
Сегодня, 00:07
Ницца
Ницца

В рамках пятого тура чемпионата Франции Монако на своем поле принял Ниццу.

"Орлы" добыли минимальную победу, но главным героем встречи стал не футболист, забивший гол.

Уже на 11 минуте поединка Марцин Булка проявил себя с лучшей стороны, отбив пенальти, которое взялся исполнять Фоларин Балогун.

После перерыва дуэль Булки и Балогуна повторилась во второй раз, и снова польский голкипер вышел победителем, отбив и второй 11-метровый в исполнении американца.

На 83 минуте Такуми Минамино имел отменный шанс вывести вперед монегасков, но и с его ударом Булка справился. Чуть позже Виссам бен Йеддер все же переиграл голкипера Ниццы, но его гол был отменен из-за оффсайда.

Уже в компенсированное время "орлы", которые на протяжении всего матча были сильнее, но не могли создать опасного голевого момента все же наказали своего соперника за расточительность. Единственный гол в матче на свой счет записал Жереми Бога.

Статистика матча чемпионата Франции Монако - Ницца

Монако - Ницца 0:1

Голы: Бога, 90+1

xG: 2.05 - 1.16
Удары: 9 - 13
Удары в створ: 3 - 7
Атаки: 102 - 117

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако ницца

Статьи по теме

Многомиллионый новичок Монако вошел в историю Лиги 1 необычным образом Многомиллионый новичок Монако вошел в историю Лиги 1 необычным образом
ПСЖ неожиданно уступил Ницце ПСЖ неожиданно уступил Ницце
Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала Клуб из Франции усилился форвардом Арсенала
Монако согласовал трансфер форварда Арсенала Монако согласовал трансфер форварда Арсенала
Помочь журналистам

Видео

Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко - первая ракетка мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко потерял несколько позиций
просмотров

Последние новости

Футбол00:57
Месси рассказал, где планирует закончить карьеру
Европа00:34
Многомиллионый новичок Монако вошел в историю Лиги 1 необычным образом
Европа00:07
Ницца вырвала победу над Монако в концовке матча
Вчера, 23:47
Футбол23:47
Дженоа Малиновского в меньшинстве не удержала ничью с Лечче
Футбол23:16
Почеттино пожаловался на количество травм в Челси
Украина22:54
Александрия - Черноморец 1:5 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Украина22:40
Ротань - о разгромном поражении от Черноморца: Результат на моей совести
Европа22:29
Он остается: Барселона объявила о продлении контракта с Хави
Европа22:14
Основной хавбек Ман Сити пропустит ближайшие матчи команды
НБА22:06
Возвращения Супермена не будет: Голден Стэйт отказался от подписания Ховарда
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK