Монако - Ницца: обзор и результат матча чемпионата Франции 22.09.2023

В рамках пятого тура чемпионата Франции Монако на своем поле принял Ниццу.

"Орлы" добыли минимальную победу, но главным героем встречи стал не футболист, забивший гол.

Уже на 11 минуте поединка Марцин Булка проявил себя с лучшей стороны, отбив пенальти, которое взялся исполнять Фоларин Балогун.

После перерыва дуэль Булки и Балогуна повторилась во второй раз, и снова польский голкипер вышел победителем, отбив и второй 11-метровый в исполнении американца.

На 83 минуте Такуми Минамино имел отменный шанс вывести вперед монегасков, но и с его ударом Булка справился. Чуть позже Виссам бен Йеддер все же переиграл голкипера Ниццы, но его гол был отменен из-за оффсайда.

Уже в компенсированное время "орлы", которые на протяжении всего матча были сильнее, но не могли создать опасного голевого момента все же наказали своего соперника за расточительность. Единственный гол в матче на свой счет записал Жереми Бога.

Статистика матча чемпионата Франции Монако - Ницца

Монако - Ницца 0:1

Голы: Бога, 90+1

xG: 2.05 - 1.16

Удары: 9 - 13

Удары в створ: 3 - 7

Атаки: 102 - 117

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