Все росийские теннисистки покинули Уимблдон.

Всего на турнире болота и белорусь были представлены десятью спортсменками, шесть из которых вылетели еще на старте турнира.

А уже в третьем раунде выбыли последние представительцы террористов.

Последняя из них - арина сабаленка накануне уступила 6:2, 7:6(2) Наоми Осаке, которая еще и прервала серию белоруски.

Также стоит отметить, что и в мужской части Уимблдона рф и белорусь уже не представлены. руслан сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу.

Напомним, что Украина все еще представлена на турнире благодаря успехам Марты Костюк.

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