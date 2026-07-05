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Все "нейтралки" вылетели с Уимблдона

арина сабаленка была последней.
Сегодня, 21:40       Автор: Андрей Безуглый
арина сабаленка / Getty Images
арина сабаленка / Getty Images

Все росийские теннисистки покинули Уимблдон.

Всего на турнире болота и белорусь были представлены десятью спортсменками, шесть из которых вылетели еще на старте турнира.

А уже в третьем раунде выбыли последние представительцы террористов.

Последняя из них - арина сабаленка накануне уступила 6:2, 7:6(2) Наоми Осаке, которая еще и прервала серию белоруски.

Также стоит отметить, что и в мужской части Уимблдона рф и белорусь уже не представлены. руслан сафиуллин проиграл Новаку Джоковичу.

Напомним, что Украина все еще представлена на турнире благодаря успехам Марты Костюк.

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