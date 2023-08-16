Монако предложил 40 млн евро за форварда Арсенала

Балогун может продолжить карьеру во Франции.

Монако намерен усилиться форвардом Арсенала Фоларином Балогуном. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Французский клуб предложил за футболиста сборной США 40 млн евро, но "канониры" рассчитывают выручить не менее 50 млн.

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Переговоры между сторонами продолжаются, однако монегаски также начали поиски альтернативных вариантов усиления атаки.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.

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