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Монако предложил 40 млн евро за форварда Арсенала

Балогун может продолжить карьеру во Франции.
Сегодня, 11:49
Фоларин Балогун / Getty Images
Фоларин Балогун / Getty Images

Монако намерен усилиться форвардом Арсенала Фоларином Балогуном. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Французский клуб предложил за футболиста сборной США 40 млн евро, но "канониры" рассчитывают выручить не менее 50 млн.

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Переговоры между сторонами продолжаются, однако монегаски также начали поиски альтернативных вариантов усиления атаки.

Напомним, в минувшем сезоне на счету Балогуна 21 гол и 2 ассиста в 37 матчах в аренде за Реймс в рамках Лиги 1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал монако Фоларин Балогун

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