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Арсенал арендовал голкипера Брентфорда

В конце сезона "канониры" смогут выкупить испанца.
Сегодня, 16:23
Давид Райя / arsenal.com
Давид Райя / arsenal.com

Арсенал официально объявил об аренде Давида Райи.

27-летний вратарь присоединится к "канонирам" на один сезон с опцией выкупа.

Аренда обойдется клубу в 3 млн фунтов, а если Арсенал пожелает выкупить испанца, это обойдется в 27 млн фунтов.

"Мы приветствуем Давида, перешедшего к нам из Брентфорда на правах аренды на один сезон. Давид - вратарь высочайшего класса, который неизменно демонстрирует высокий уровень игры в составе Брентфорда в Премьер-лиге. С приходом Давида мы пополним наш состав качественным и глубоким игроком, который сможет выступать на самом высоком уровне во всех соревнованиях", - заявил спортивный директор "канониров".

В прошлом сезоне Давид Райя провел 38 матчей, не пропустив в 11 из них.

Ранее, напомним, лондонский Челси побил рекорд трансферов в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Давид Райя

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