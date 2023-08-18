Челси рассматривает вариант с подписанием форварда Арсенала

Лондонский Челси может в любой момент включиться в гонку за Фоларина Балогуна, пишет 90Min.

Напомним, форвард Арсенала отказался продлевать контракт с командой, так как хочет иметь больше игрового времени. На него претендуют ряд европейских клубов, однако никто не может договориться о цене.

При этом в эту гонку может включиться Челси, который готов подписать еще одного форварда на замену травмированному Нкунку.

Представители "синих" уже связалась с Балогуном, а также с Арсеналом, чтобы узнать, возможно ли провернуть подобный трансфер.

Ранее, напомним, стало известно, что лидер Сити успешно перенес операцию.

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