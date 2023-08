Лидер Сити успешно перенес операцию

Кевин Де Брюйне успешно перенес операцию, связанную с его недавней травмой.

Напомним, бельгиец получил повреждение задней поверхности бедра в первом же туре АПЛ против Бернли.

Сегодня Кевин поделился первыми фотографиями после операции и поблагодарил всех за поддержку.

"Новость, полученная после матча с Бернли, стала для меня большим ударом как в физическом, так и в психологическом плане. Теперь, когда операция сделана, я готов восстанавливать свое тело и поскорее вернуться к работе. Спасибо всем за поддержку", – написал футболист под фото.

The news after the Burnley game was a really big blow for me physically and mentally. Now the surgery is done I’m ready to heal my body and get back to work soon. Thank you all for the support👍 pic.twitter.com/dULTfmSTdr