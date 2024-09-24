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Гвардиола озвучил сроки восстановления Де Брюйне

Тренер ждет возвращения бельгийца уже в ближайшее время.
Сегодня, 11:56
Кевин Де Брюйне / Getty Images
Кевин Де Брюйне / Getty Images

Лидер Манчестер Сити Кевин Де Брюйне травмировался в матче против миланского Интера на старте основного этапа Лиги чемпионов. Поэтому футболист уже пропустил матч АПЛ против лондонского Арсенала.

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Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола рассказал о восстановлении бельгийца, отметив сроки восстановления полузащитника:

"Не думаю, что эта травма будет долговременной для Кевина Де Брюйне. Я не скажу ничего о его участии в матче с Уотфордом (24 сентября. - Прим.) и не знаю об участии в игре с Ньюкаслом (28 сентября. - Прим.) . Но думаю, что его отсутствие будет недолгим", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, в настоящее время Манчестер Сити возглавляет турнирную таблицу АПЛ. "Горожане" набрали 13 зачетных пунктов в 5 матчах чемпионата.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кевин Де Брюйне ФК Манчестер Сити

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